Lloris verletzt sich bei Tottenham-Niederlage schwer Nach der 2:7-Niederlage in der Champions League gegen Bayern München setzt sich eine Horror-Woche für Tottenham in der Liga fort. Bei Brighton verlieren die Spurs Goalie Lloris und das Spiel 0:3.

Hugo Lloris kann bei der 0:3-Niederlage von Tottenham das Spielfeld nicht aus eigener Kraft verlassen (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

(sda)

Der 32-jährige französische Weltmeister Lloris fiel bei einem verunglückten Abwehrversuch in der 3. Minute - Landsmann Neal Maupay nutzte den Patzer zum 1:0 für Brighton - so unglücklich auf seinen Arm, dass der Ellenbogen wegknickte. Lloris musste nach minutenlanger Behandlung auf dem Rasen mit Sauerstoff behandelt und auf einer Trage vom Platz getragen werden. Die EM-Qualifikationsspiele gegen Island und die Türkei wird der Captain von Frankreichs Nationalmannschaft damit verpassen.

Lloris' Teamkollegen fanden nach dem frühen Schockmoment nicht mehr in die Partie zurück. Der irische Nachwuchs-Internationale Aaron Connolly sorgte bei seinem ersten Premier-League-Spiel von Anfang an mit einer Doublette (32./65.) für das letztlich klare Verdickt. Bei den Spurs dürfte nach dem vierten sieglosen Spiel aus den letzten fünf Partien die Diskussionen um Trainer Pochettino derweil nicht abreissen. Erst im Mai hatte der 46-jährige Argentinier seinen Vertrag in London bis 2023 verlängert, nun steht er mit Tottenham in seiner 5. Saison vor der grössten Bewährungsprobe seiner Schaffenszeit.

Telegramm und Rangliste

Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur 3:0 (2:0). - 30'160 Zuschauer. - Tore: 3. Maupay 1:0. 32. Connolly 2:0. 65. Connolly 3:0. - Bemerkungen: 8. Lloris (Tottenham) verletzt ausgeschieden.

Rangliste: 1. Liverpool 7/21 (18:5). 2. Manchester City 7/16 (27:7). 3. Leicester City 7/14 (13:5). 4. Arsenal 7/12 (12:11). 5. West Ham United 7/12 (10:9). 6. Chelsea 7/11 (14:13). 7. Bournemouth 7/11 (13:12). 8. Crystal Palace 7/11 (6:7). 9. Tottenham Hotspur 8/11 (14:12). 10. Manchester United 7/9 (9:7). 11. Burnley 7/9 (10:9). 12. Brighton & Hove Albion 8/9 (8:10). 13. Sheffield United 7/8 (7:7). 14. Wolverhampton 7/7 (9:11). 15. Southampton 7/7 (7:11). 16. Everton 7/7 (6:12). 17. Norwich City 7/6 (9:16). 18. Aston Villa 7/5 (8:11). 19. Newcastle United 7/5 (4:13). 20. Watford 7/2 (4:20).