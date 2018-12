Liverpool überholt erstmals geschlagenes Manchester City Meister Manchester City tritt in der 16. Runde der Premier League die Tabellenführung an Liverpool ab. Die Citizens verlieren auswärts gegen Chelsea 0:2.

Pep Guardiola mit Manchester City erstmals in dieser Saison geschlagen (Bild: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER)

(sda)

Nach der ersten Saisonniederlage weist das von Pep Guardiola trainierte Manchester City erst sieben Verlustpunkte vor, dennoch musste es den als einzige Mannschaft noch ungeschlagenen FC Liverpool an sich vorbeiziehen lassen. Die Tore zu Chelseas Sieg erzielten N'Golo Kante aus der französischen Weltmeistermannschaft unmittelbar vor der Pause und der Brasilianer David Luiz rund eine Viertelstunde vor Schluss.

Liverpool seinerseits liess in Bournemouth keine Zweifel aufkommen und gewann 4:0. Mohamed Salah erzielte drei Tore. In den ersten 67 Minuten war auch Xherdan Shaqiri an der Gala in Südengland dabei, bevor Trainer Jürgen Klopp ihn durch Sadio Mané ersetzte.

Salah begann mit einem glückhaften und überdies irregulären Tor. Nach 25 Minuten staubte er nach einem abgewehrten Freistoss in einer Offsideposition ab. Das zweite und das dritte Tor des ägyptischen Stars waren umso prächtiger. Zuerst schüttelte er mit einem Lauf über etwa 50 Meter zwei Verteidiger ab. Vor dem 3:0 zog er allein aufs Tor. Aber statt sofort abzuschliessen, narrte er noch mehrfach den Goalie und nachgerückte Verteidiger, bevor er den Ball ins nunmehr verlassene Tor schob. In der laufenden Meisterschaft hat Salah schon zehn Tore erzielt.

Der junge uruguayische Mittelfeldspieler Lucas Torreira bewahrte Arsenal im Heimspiel gegen das punktebedürftige Huddersfield Town vor einer Blamage, indem er nach 83 Minuten mit einem Fallrückzieher aus kurzer Distanz das einzige Tor des Spiels erzielte. Granit Xhaka spielte den ganzen Match, Stephan Lichtsteiner wurde für die zweite Halbzeit ersetzt. Beide Schweizer Internationalen sahen in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte.

Manchester United besiegte Schlusslicht Fulham 4:1 und errang damit seinen mit Abstand höchsten Saisonsieg in der Meisterschaft.

Resultate und Tabelle:

Chelsea - Manchester City 2:0 (1:0). - Tore: 45. Kanté 1:0. 78. Luiz 2:0.

Bournemouth - Liverpool 0:4 (0:1). - 10'752 Zuschauer. - Tore: 25. Salah 0:1. 48. Salah 0:2. 66. Cook (Eigentor) 0:3. 77. Salah 0:4. - Bemerkungen: Liverpool bis 67. mit Shaqiri.

Arsenal - Huddersfield Town 1:0 (0:0). - Tor: 83. Torreira 1:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und bis 46. Lichtsteiner. Huddersfield Town ab 60. mit Hadergjonaj.

Manchester United - Fulham 4:1 (3:0). - Tore: 13. Young 1:0. 28. Mata 2:0. 42. Lukaku 3:0. 68. Kamara (Foulpenalty) 3:1. 82. Rashford 4:1. - Bemerkungen 68. Gelb-rote Karte gegen Zambo Andre-Frank (Fulham).

Die weiteren Partien der 16. Runde: Burnley - Brighton & Hove Albion 1:0. Cardiff City - Southampton 1:0. West Ham United - Crystal Palace 3:2. Chelsea - Manchester City 18.30. Leicester City - Tottenham Hotspur 20.45. - Sonntag: Newcastle United - Wolverhampton 17.00. - Montag: Everton - Watford 21.00.

1. Liverpool 16/42 (34:6). 2. Manchester City 16/41 (45:9). 3. Chelsea 16/34 (33:13). 4. Arsenal 16/34 (35:20). 5. Tottenham Hotspur 15/33 (28:16). 6. Manchester United 16/26 (28:26). 7. Everton 15/23 (21:17). 8. Bournemouth 16/23 (25:26). 9. Leicester City 15/22 (21:18). 10. West Ham United 16/21 (23:25). 11. Brighton & Hove Albion 16/21 (19:22). 12. Watford 15/20 (18:21). 13. Wolverhampton 15/19 (15:18). 14. Cardiff City 16/14 (15:30). 15. Newcastle United 15/13 (12:20). 16. Crystal Palace 16/12 (13:23). 17. Burnley 16/12 (15:32). 18. Huddersfield Town 16/10 (10:27). 19. Southampton 16/9 (13:30). 20. Fulham 16/9 (16:40).