Liverpool siegt knapp beim Aufsteiger Ohne den verletzten Xherdan Shaqiri kommt Liverpool in der siebten Runde der Premier League zum siebten Sieg. Beim 1:0 gegen Aufsteiger Sheffield United benötigt der Leader einen Fehler des Torhüters.

Roberto Firmino und Torschütze Georginio Wijnaldum (links) freuen sich über Liverpools siebten Sieg in Folge (Bild: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA)

(sda)

Liverpool war beim bislang soliden Aufsteiger Sheffield United (zuvor acht Punkte aus sechs Spielen) zwar überlegen, doch die Leistung war eine der schwächeren in dieser Saison in der Premier League. Deshalb brauchte der Leader am Ende einen Fehler von Sheffields ansonsten starken Keeper Dean Henderson, um die Siegesserie fortzusetzen. In der 70. Minute liess Henderson einen Flachschuss von Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum zwischen den Beinen ins Tor kullern.

Liverpool schaffte zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte sieben Siege in Serie zum Start. In der Saison 1990/91 war dies als Titelverteidiger ebenfalls gelungen. Damals allerdings verpasste Liverpool in der Folge den Meistertitel. Diesen holte am Ende Arsenal.

Vorerst aber verteidigte Liverpool den 1. Platz und den Vorsprung von mindestens fünf Punkten auf Meister Manchester City, der am Abend auswärts bei Liverpools Stadtrivale Everton antritt.

Telegramm:

Sheffield United - Liverpool 0:1 (0:0). - 31'774 Zuschauer. - Tor: 70. Wijnaldum 0:1. Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Rangliste:

1. Liverpool 7/21 (18:5). 2. Manchester City 6/13 (24:6). 3. Leicester City 6/11 (8:5). 4. Arsenal 6/11 (11:10). 5. West Ham United 6/11 (8:7). 6. Bournemouth 6/10 (11:10). 7. Tottenham Hotspur 6/8 (12:8). 8. Manchester United 6/8 (8:6). 9. Burnley 6/8 (8:7). 10. Chelsea 6/8 (12:13). 11. Crystal Palace 6/8 (4:7). 12. Sheffield United 7/8 (7:7). 13. Southampton 6/7 (6:9). 14. Everton 6/7 (5:9). 15. Brighton & Hove Albion 6/6 (5:8). 16. Norwich City 6/6 (9:14). 17. Newcastle United 6/5 (4:8). 18. Aston Villa 6/4 (6:9). 19. Wolverhampton 6/4 (7:11). 20. Watford 6/2 (4:18).