Letzte der Topgesetzten out In der Viertelfinals der Frauen steht keine der ersten zehn Gesetzten. Mit der Nummer 7 Karolina Pliskova scheitert die letzte im Achtelfinal.

Ratlos und ausgeschieden: Die als Nummer 7 gesetzte Tschechin Karolina Pliskova (Bild: KEYSTONE/EPA/SEAN DEMPSEY)

(sda)

Das hat es in Wimbledon noch nie gegeben. Nur eine aus den Top-10-Gesetzten erreichte die Achtelfinals, und diese verlor am Montag gegen Kiki Bertens 3:6, 6:7 (1:7). Der letztjährigen Siegerin des Turniers in Gstaad, der Nummer 20, gelang damit nach dem Sieg gegen Venus Williams eine zweite Überraschung.

Vor Pliskova hatten bereits Simona Halep, Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens, Jelina Switolina, Caroline Garcia (gegen Belinda Bencic), Petra Kvitova, Venus Williams und Madison Keys die Segel streichen müssen.