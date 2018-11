Leipzig nach klarem Heimsieg gegen Leverkusen Dritter RB Leipzig rückt in der Bundesliga dank dem 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen auf den 3. Platz vor. Die Leipziger sind seit fünf Spielen ohne Gegentor.

Leipzigs Yussuf Poulsen (links) traf beim Heimsieg gegen Bayer Leverkusen zwei Mal (Bild: KEYSTONE/AP/JENS MEYER)

(sda)

In der Europa League tut sich Leipzig schwer, in der Meisterschaft präsentiert es sich seit Wochen gefestigt. Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat mit nur neun Gegentoren die statistisch beste Abwehr der Liga, obwohl zum Saisonauftakt in Dortmund ein 1:4 resultierte. Seither legt Leipzig besonderen Wert auf die Defensive und das zahlt sich aus, auch gegen Leverkusen.

Leipzig stand meistens sicher und nutzte seine Chancen durch den Dänen Yussuf Poulsen (27. und 85.) und Verteidiger Lukas Klostermann (68.), der in seinem 100. Bundesligaspiel den zweiten Treffer erzielte.

Während die Gastgeber sich in der Tabelle erfolgreich nach vorne gearbeitet haben, ist Bayer Leverkusen, das am Donnerstag den FC Zürich 1:0 schlug, nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Telegramm:

RB Leipzig - Leverkusen 3:0 (1:0). - 36'155 Zuschauer. - Tore: 27. Poulsen 1:0. 68. Klostermann 2:0. 85. Poulsen 3:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (nicht im Aufgebot).

Weiteres Spiel vom Sonntag. 18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Schalke.

Rangliste:

1. Borussia Dortmund 11/27 (33:12). 2. Borussia Mönchengladbach 11/23 (26:13). 3. RB Leipzig 11/22 (22:9). 4. Bayern München 11/20 (20:14). 5. Hoffenheim 11/19 (24:15). 6. Eintracht Frankfurt 10/17 (23:13). 7. Werder Bremen 11/17 (19:19). 8. Hertha Berlin 11/16 (16:17). 9. Mainz 05 11/15 (10:12). 10. Augsburg 11/13 (19:18). 11. SC Freiburg 11/13 (15:19). 12. Wolfsburg 11/12 (15:17). 13. Bayer Leverkusen 11/11 (16:24). 14. Schalke 04 10/10 (8:12). 15. 1. FC Nürnberg 11/10 (11:24). 16. Hannover 96 11/9 (14:22). 17. Fortuna Düsseldorf 11/8 (10:25). 18. VfB Stuttgart 11/8 (8:24).