Lazio unterliegt bei Titelverteidiger Turin Im ersten Heimspiel der Saison feiert Titelverteidiger Juventus Turin einen 2:0-Sieg über Lazio. Die Fans müssen allerdings weiterhin auf einen Treffer von Superstar Cristiano Ronaldo warten.

Daumen hoch für seine Kollegen: Ronaldo trifft zwar nicht, freut sich aber für seine Mannschaft (Bild: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO)

(sda)

Seinem ersten Saisontreffer in der Serie A am nächsten kam der portugiesische Superstar in der 75. Minute. Nach einer flachen Hereingabe setzte Ronaldo zum Abschluss an, Lazio-Goalie Thomas Strakosha lenkte den Ball mit den Fingerspitzen allerdings noch so ab, dass er dem Portugiesen unglücklich an die Hacke sprang.

Von dort wurde der Ball zur perfekten Vorarbeit für Mario Mandzukic, der mit dem 2:0 die Entscheidung für das Heimteam herbeiführte. In der 30. Minute hatte Miralem Pjanic Juventus mit 1:0 in Führung gebracht. Nach Niederlagen gegen Turin und in der 1. Runde gegen Napoli wartet Lazio weiterhin auf die ersten Punkte.