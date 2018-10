Eishockey National League: EV Zug besiegt zuhause die Langnauer mit 4:1

Nach zuletzt vier Auswärtssiegen müssen die SCL Tigers in der Ferne wieder einmal eine Schlappe einstecken. Der EV Zug gewinnt in der Bossard-Arena 4:1 und bleibt an der Spitze dran. Das letzte Tor schoss Carl Clingberg 60 Sekunden vor Spielende ins von Ciaccio verwaiste Emmentaler Tor.