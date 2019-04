Lakers trennen sich von Trainer Walton Die in den letzten Jahren erfolglosen Los Angeles Lakers trennen sich von ihrem Trainer Luke Walton (39), der seit 2016 im Amt war.

Trainer Luke Walton wurde bei den Los Angeles Lakers entlassen (Bild: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL)

(sda/dpa/apa/reu)

Die Lakers sind 16-facher NBA-Champion. Sie verpassten erstmals in der Klubgeschichte gleich sechsmal in Folge die Playoffs. Mit einer Bilanz von 37 Siegen und 45 Niederlagen hatte es in der abgeschlossenen Qualifikation nur zum 10. Platz in der Western Conference gereicht.

Am Dienstag war bereits der frühere Superstar Earvin «Magic» Johnson als Präsident des Teams ("president of basketball operations») zurückgetreten.