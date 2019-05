Laaksonen scheitert in der letzten Runde Henri Laaksonen (ATP 104) wird auch in diesem Jahr nicht am French Open in Paris teilnehmen.

Henri Laaksonen scheiterte in Paris in der letzten Runde der Qualifikation für das French Open (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Der 27-jährige Schaffhauser verpasste in der Qualifikation den Sprung in Hauptfeld. Die Schweizer Nummer 3 verlor in der 3. und letzten Runde gegen den in der Weltrangliste um 45 Plätze schlechter klassierten Schweden Mikael Ymer 1:6, 6:2, 2:6.

Laaksonen muss damit weiter auf seine Premiere am Grand-Slam-Turnier auf Sand warten. Bislang nahm der Schweizer mit finnischen Wurzeln dreimal an einem Major-Turnier teil: 2017 in Wimbledon und am US Open sowie zu Beginn dieses Jahres am Australian Open. Die erste Runde überstand er jedoch nur in Melbourne.