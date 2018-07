Laaksonen in Bastad unverhofft in der 2. Runde Henri Laaksonen nutzt seinen nachträglichen Vorstoss ins Haupttableau des ATP-Turniers von Bastad optimal und steht in der 2. Runde.

Für Henri Laaksonen scheint in Schweden doch noch die Sonne (Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER)

(sda)

Laaksonen (ATP 148) rang den um elf Plätze besser rangierten Argentinier Juan Ignacio Londero in etwas mehr als zwei Stunden mit 6:3, 4:6, 7:5 nieder. Gegen den gleichen Gegner hatte die Schweizer Nummer 2 am Vortag in der Qualifikation noch in zwei Sätzen verloren.

Laaksonen profitierte am 250er-Turnier in Schweden in letzter Minute vom Forfait des Portugiesen Gastao Elias. Sein nächster Gegner ist der Italiener Matteo Berrettini (ATP 75).