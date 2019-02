Kylian Mbappé übertrifft 50er-Marke Paris Saint-Germain baut in der 26. Ligue-1-Runde seinen Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger Lille auf 17 Punkte aus. Kylian Mbappé schiesst beim 3:0-Heimsieg gegen Nîmes zwei Tore.

Kylian Mbappé trifft und trifft (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT)

(sda)

Der 20-jährige Mbappé hat damit in seiner noch jungen Karriere schon 51 Meisterschaftstore erzielt (in 88 Partien). In der laufenden Saison ist seine Bilanz noch eindrücklicher: In 20 Einsätzen gelangen ihm 22 Tore.

Resultate und Tabelle:

Paris Saint-Germain - Nîmes 3:0 (1:0). - 43'000 Zuschauer. - Tore: 40. Nkunku 1:0. 69. Mbappé 2:0. 89. Mbappé 3:0.

1. Paris Saint-Germain 25/68 (77:14). 2. Lille 26/51 (43:23). 3. Lyon 25/46 (40:28). 4. Saint-Etienne 26/43 (36:31). 5. Marseille 25/40 (40:34). 6. Montpellier 25/38 (32:24). 7. Reims 25/38 (23:22). 8. Nice 25/37 (19:26). 9. Strasbourg 26/37 (41:30). 10. Rennes 25/36 (34:33). 11. Nîmes 26/36 (37:38). 12. Angers 25/33 (29:28). 13. Bordeaux 25/32 (25:26). 14. Nantes 25/27 (30:34). 15. Toulouse 25/27 (24:36). 16. Monaco 25/22 (24:41). 17. Amiens 25/21 (19:40). 18. Dijon 25/20 (20:39). 19. Caen 25/19 (20:33). 20. Guingamp 25/15 (17:50).