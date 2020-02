Kukan zwei weitere Jahre in Columbus Der Schweizer Verteidiger Dean Kukan verlängert seinen Vertrag mit den Columbus Blue Jackets um zwei Jahre.

Bleibt weitere zwei Jahre bei den Columbus Blue Jackets: der Schweizer Verteidiger Dean Kukan KEYSTONE/AP/Frank Franklin II

(sda)

Der 26-jährige Zürcher aus der Nachwuchsabteilung der ZSC Lions gehört seit 2015 der Organisation der Blue Jackets. Nachdem er zunächst mehrheitlich in der zweitklassigen AHL zum Einsatz gekommen war, etablierte sich Kukan in den letzten Jahren in der NHL.

Insgesamt absolvierte er bis jetzt 87 Partien in der NHL - 33 davon in dieser Saison. Aktuell ist der 58-fache Schweizer Internationale allerdings mit einer Knieverletzung ausser Gefecht.