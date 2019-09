Kriens-Luzern schlägt auch den Meister Kriens-Luzern bleibt als einziges Team in der Handball-NLA verlustpunktlos.

Goran Perkovac ist mit Kriens-Luzern auch nach dem Schlagerspiel gegen Kadetten Schaffhausen noch verlustpunktlos (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Das Team von Goran Perkovac setzte sich zum Auftakt der 4. Runde zuhause gegen Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen dank einem Startfurioso 30:24 durch.

Schon nach 10 Minuten führten die Zentralschweizer mit 7:1. Die Kadetten kamen nach der Pause zwar nochmals bis auf zwei Tore (13:15) heran, doch wirklich in Gefahr geriet der vierte Saisonsieg von Kriens-Luzern nie mehr.

Bester Torschütze beim Heimteam war der weissrussische Internationale Hleb Harbuz, der neun Tore erzielte, davon vier per Siebenmeter. Filip Gavranovic und Thomas Hofstetter trafen sechs- respektive fünfmal. Bei den Gästen überragte einmal mehr der ungarische Regisseur Gabor Csaszar mit acht Toren.

Für die Schaffhauser, die am Samstag in Polen wieder in der Champions League im Einsatz stehen, war es nach dem 26:27 gegen Suhr Aarau bereits die zweite Saisonniederlage im vierten Spiel.

Rangliste: 1. Kriens-Luzern 4/8 (119:94). 2. Pfadi Winterthur 3/5 (81:72). 3. St. Otmar St. Gallen 3/4 (96:91). 4. Suhr Aarau 3/4 (67:69). 5. Kadetten Schaffhausen 4/4 (126:119). 6. BSV Bern 3/3 (86:84). 7. Wacker Thun 3/2 (83:88). 8. Endingen 3/1 (79:86). 9. RTV Basel 3/1 (82:98). 10. GC Amicitia Zürich 3/0 (62:80).