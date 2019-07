Kevin Romy zurückgetreten Der langjährige Schweizer Nationalstürmer Kevin Romy tritt trotz einem noch zwei Jahre gültigen Vertrag bei Genève-Servette zurück.

Stürmer Kevin Romy (links) beendet seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig (Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

(sda)

Romy zog damit die Konsequenzen aus einer zweijährigen Verletzungsserie. Sein Top-Level hätte er deshalb nicht mehr erreichen können.

Der 34-jährige Center spielte in der höchsten Spielklasse nur für Genève-Servette und Lugano, für das er zwischen 2005 und 2012 aktiv war. Romy absolvierte in 19 Profijahren insgesamt 840 Spiele in der höchsten Spielklasse. Mit den Tessinern wurde Romy 2006 Meister. In der letzten Saison kam Romy in 38 Meisterschaftsspielen noch auf 18 Skorerpunkte (5 Tore) für Genève-Servette.

Für die Schweiz bestritt der Neuenburger 153 Länderspiele, darunter 47 WM-Spiele und vier Begegnungen bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi. Romys internationale Karriere endete mit einem Länderspiel der Schweiz gegen Kanada am 2. Mai 2017 (1:4) in der Genfer Les-Vernets-Halle.