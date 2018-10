Keine Tore zwischen Freiburg und Leverkusen In der ersten von drei Partien der deutschen Bundesliga am Sonntag trennen sich Freiburg und Bayer Leverkusen 0:0.

Christian Streich und der SC Freiburg trennten sich von Bayer Leverkusen torlos (Bild: KEYSTONE/EPA/DANIEL KOPATSCH)

(sda)

Das Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte bot kaum Höhepunkte. Leverkusen war in der ersten Halbzeit das bessere Team, dem Gastgeber bot sich in der 90. Minute die Chance zum Lucky Punch, als Luca Waldschmidt nur den Pfosten traf.

Der Gastgeber bekundete in der ersten Halbzeit Pech, als Florian Niederlechner mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden musste. Mit Nils Petersen und Tim Kleindienst fehlten bereits zwei Stürmer wegen Verletzungen.

Fischers Union dank Goalie Gikiewicz weiter ungeschlagen

Das von Urs Fischer trainierte Union Berlin verhinderte in der 9. Runde der 2. Bundesliga die erste Saisonniederlage in extremis. Der polnische Torhüter Rafael Gikiewicz glich gegen Heidenheim in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfball zum 1:1 für das Heimteam aus. Union behauptete dank dem Remis Platz 2 in der Tabelle, Leader 1. FC Köln tritt erst am Montag gegen Duisburg an.

Telegramm und Rangliste

Freiburg - Bayer Leverkusen 0:0. - 23'800 Zuschauer.

Bundesliga. 7. Runde. Sonntag: Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). Leipzig - 1. FC Nürnberg (18.00 Uhr). - Rangliste: 1. Borussia Dortmund 7/17 (23:8). 2. Borussia Mönchengladbach 7/14 (15:9). 3. Werder Bremen 7/14 (13:8). 4. Hertha Berlin 7/14 (12:7). 5. Bayern München 7/13 (12:8). 6. RB Leipzig 6/11 (10:9). 7. Mainz 05 7/9 (4:4). 8. Wolfsburg 7/9 (10:11). 9. 1. FC Nürnberg 6/8 (7:10). 10. Augsburg 7/8 (14:13). 11. SC Freiburg 7/8 (9:13). 12. Hoffenheim 6/7 (10:10). 13. Eintracht Frankfurt 6/7 (10:10). 14. Bayer Leverkusen 7/7 (7:13). 15. Schalke 04 7/6 (5:9). 16. Hannover 96 7/5 (8:14). 17. Fortuna Düsseldorf 7/5 (5:11). 18. VfB Stuttgart 7/5 (6:13).