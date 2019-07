Kolumne Kaum Highlights beim Debütantenball Das Wort zur Super League Markus Brütsch

Der Saisonstart ist die Zeit der Debütanten. Neugierig richten sich alle Augen auf sie. In der Super League feierten 25 Spieler ihren Einstand. Wobei «feiern» nicht für alle ganz so gut passt und vielleicht durch «vermasseln» ersetzt werden sollte.



Allen voran betrifft dies den Sittener Königstransfer Valon Behrami. Nach 391 Ligapartien im Ausland debütierte der Tessiner im Alter von 34 Jahren in der Super League und brauchte nur 52 Minuten, um mit einem super Bock (gemeint ist nicht die portugiesische Biermarke) vor dem 1:2 den FCB auf die Siegesstrasse zu geleiten. Das kann passieren und ist nicht so dramatisch wie die Feuertaufe, die der 20-jährige Goalie Anthony Maisonnial ein Jahr zuvor im selben Klub erlitten hatte. Von Saint-Etienne gekommen, liess sich der Ersatz des verletzten Russen Anton Mitrjuschkin gegen Lugano aus 82,5 Metern erwischen und war danach für immer weg vom Fenster.



Wenn wir schon bei den «Antons» sind: Mitrjuschkins Comeback nach anderthalb Jahren war von einem super Bock vor dem 1:3 geprägt und verhagelte Stéphane Henchoz das Trainerdebüt beim FC Sion endgültig. So konnte sich auch Patrick Luan nur beschränkt über sein Tor freuen. Er war der einzige Liga-Neuling, der traf.



Es gab beim Debütantenball auch eine Schrecksekunde. YB-Neuverpflichtung Fabian Lustenberger zog sich beim Liga-Comeback nach zehn Jahren eine Rückenprellung zu und musste schon nach 30 Minuten raus. Immerhin kam am Tag darauf die Entwarnung. YB ist zuversichtlich, dass der Captain schon am Sonntag gegen Xamax wieder spielen kann