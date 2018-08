Justin Murisier verpasst ganze Saison Hiobsbotschaft für Justin Murisier. Der 26-jährige Riesenslalom-Spezialist aus dem Wallis fällt mit einem Kreuzbandriss für die ganze Saison aus.

Das rechte Knie: Justin Murisier verpasst erneut eine ganze Saison (Bild: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

(sda)

Untersuchungen in der Schweiz bestätigten, dass die Schmerzen, die das Nationalmannschafts-Mitglied von Swiss-Ski nach einem Sturz im Trainingslager in Neuseeland seit Sonntag im rechten Knie verspürte, von einem gerissenen Kreuzband herrührten. Murisier wurde bereits operiert und verpasst schon zum dritten Mal eine ganze Saison.

Murisier hatte sich schon 2011 und 2012 in der Saisonvorbereitung das Kreuzband gerissen, 2011 beim Fussballspielen in Zermatt und im Folgejahr im Trainingslager in Argentinien. Nach einem weiteren Eingriff im Herbst 2015 aufgrund eines Meniskusabrisses blieb Murisier endlich über eine längere Zeitspanne unverletzt. In dieser Zeit etablierte sich das einst grosse Talent in der Weltelite. Im Weltcup klassierte sich Murisier bislang 15 Mal in den Top 10. Mit einem 4. Platz in Alta Badia und einem 5. Rang in Beaver Creek kam er seinem ersten Podestplatz in der letzten Saison immer näher.