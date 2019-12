Jürgen Klopp bis 2024 Trainer von Liverpool Erfolgstrainer Jürgen Klopp verlängert seinen Vertrag mit dem Champions-League-Sieger FC Liverpool vorzeitig um zwei Jahre bis im Sommer 2024.

Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool bis 2024 verlängert KEYSTONE/AP/KERSTIN JOENSSON

(sda)

«Der Klub ist in einer so guten Situation, da kann ich nicht darüber nachdenken, ihn zu verlassen», erklärte der 52-jährige Deutsche.

Klopp arbeitet seit Herbst 2015 für die «Reds», mit denen er in der vergangenen Saison dank eines Finalsieges über Tottenham den wichtigsten Europacup-Wettbewerb gewann.

Auf nationaler Ebene wartet Liverpool noch auf einen Titel unter der Führung von Klopp. Diese Durststrecke könnte aber schon in wenigen Monaten zu Ende gehen, denn der einstige Rekordchampion führt die Tabelle in der Premier League mit acht Punkten Vorsprung auf das zweitklassierte Leicester City an und darf damit auf den ersten Meistertitel seit 1990 hoffen.

Klopp wurde in der Vergangenheit regelmässig als Kandidat genannt für einen Trainerposten bei Bayern München oder auch als möglicher Nachfolger für den deutschen Nationaltrainer Joachim Löw. In der Bundesliga war er jeweils sieben Jahre lang als Trainer bei Mainz 05 und Borussia Dortmund tätig.

Im FC Liverpool, für den auch Xherdan Shaqiri spielt, kann Klopp vermutlich auch länger auf den Kern seiner Mannschaft zählen. Die Torjäger Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino sowie Abwehrchef Virgil van Dijk stehen noch bis 2023 unter Vertrag. Goalie Alisson und die Hoffnungsträger Trent Alexander-Arnold sowie Andy Robertson haben bis 2024 unterschrieben.