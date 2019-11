José Mourinho gewinnt zum Einstand bei Tottenham José Mourinho gelingt der Start in seine Trainerzeit bei Tottenham. Der Portugiese führt den kriselnden Champions-League-Finalisten zum 3:2 im Londoner Derby gegen West Ham.

(sda)

Tottenham war unter dem in der Woche entlassenen Mauricio Pochettino fast zwei Monate lang sieglos geblieben. Nach zuletzt zwei Niederlagen und drei Unentschieden brachten Son Heung-Min, Lucas Moura und Harry Kane mit ihren Toren die Spurs auf Siegeskurs. Für Kane, der mit einem Kopfball traf, war es 21. Treffer im 22. Saisonspiel, jene mit England mitgezählt.

Erst in den letzten 20 Minuten geriet Tottenham ins Wanken. Die Gastgeber verkürzten in der 73. Minute auf 1:2 und in der 96. Minute auf 2:3. Dazwischen wurden ein Tor von West Hams Mittelfeldspieler Declan Rice wegen Abseits aberkannt. Albian Ajeti kam nicht zum Einsatz.

Resultate und Tabelle:

West Ham United - Tottenham Hotspur 2:3 (0:2). - 59'930 Zuschauer. - Tore: 36. Son 0:1. 43. Lucas 0:2. 49. Kane 0:3. 73. Antonio 1:3. 96. Ogbonna 2:3.

Die weiteren Spiele der 13. Runde. Samstag: Bournemouth - Wolverhampton 16.00. Arsenal - Southampton 16.00. Brighton & Hove Albion - Leicester City 16.00. Crystal Palace - Liverpool 16.00. Everton - Norwich City 16.00. Watford - Burnley 16.00. Manchester City - Chelsea 18.30. - Sonntag: Sheffield United - Manchester United 17.30. - Montag: Aston Villa - Newcastle United 21.00.

1. Liverpool 12/34 (28:10). 2. Leicester City 12/26 (29:8). 3. Chelsea 12/26 (27:17). 4. Manchester City 12/25 (35:13). 5. Sheffield United 12/17 (13:9). 6. Arsenal 12/17 (16:17). 7. Tottenham Hotspur 13/17 (21:19). 8. Manchester United 12/16 (16:12). 9. Wolverhampton 12/16 (16:15). 10. Bournemouth 12/16 (15:15). 11. Burnley 12/15 (17:18). 12. Brighton & Hove Albion 12/15 (15:17). 13. Crystal Palace 12/15 (10:16). 14. Newcastle United 12/15 (11:18). 15. Everton 12/14 (13:18). 16. West Ham United 13/13 (16:23). 17. Aston Villa 12/11 (17:20). 18. Watford 12/8 (8:23). 19. Southampton 12/8 (11:29). 20. Norwich City 12/7 (11:28).