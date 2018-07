Jolanda Neff übernimmt mit 3. Platz Führung im Gesamtweltcup Jolanda Neff verpasst im italienischen Val di Sole ihren elften Weltcupsieg im Cross-Country, erobert sich aber die Führung in der Gesamtwertung zurück.

Jolanda Neff unterwegs zur Führung im Gesamtweltcup (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Eine Woche nach ihrem Triumph an den Schweizer Meisterschaften auf der Strasse musste die Mountainbikerin aus St. Gallen in ihrer Kerndisziplin der polnischen Kross-Teamkollegin Maja Wloszczowska und der zweitplatzierten Kanadierin Emily Batty den Vortritt lassen.

Der Podestplatz genügte Neff, um im vierten von sieben Rennen die Führung im Gesamtweltcup von Annika Langvad zu übernehmen. Die Dänin schied nach einem Massensturz in der Anfangsphase mit Verdacht auf eine Verletzung an der linken Hand aus. In den Sturz war auch Linda Indergand verwickelt. Für die Urnerin war das Rennen ebenfalls früh gelaufen, sie kam aber glimpflich davon. Zweitbeste Schweizerin war Alessandra Keller als Sechste.

Ein Missgeschick in einer Steigung unterbrach Neffs Angriff auf die an der Spitze fahrende Wloszczowska auf der Schlussrunde abrupt. Als sie mit einem Antritt die kleine Lücke schliessen wollte, rutschte sie aus, kam von der Strecke ab und musste den Rest des steilen Anstiegs laufend bewältigen. Zwar war sie in den technischen Passagen der Abfahrten jeweils die Schnellste, in der Folge musste sie aber auch Batty noch passieren lassen.