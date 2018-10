Joker Shaqiri trifft bei Liverpool-Sieg Liverpool stösst nach einem 4:1-Sieg gegen Aufsteiger Cardiff City zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Premier League vor. Xherdan Shaqiri wird eingewechselt und trifft.

Xherdan Shaqiri kommt und trifft gegen Aufsteiger Cardiff City (Bild: KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS)

(sda)

Jürgen Klopp brachte den zuletzt bei Liverpool stark aufspielenden Schweizer Internationalen nach einer Stunde und beim Stand von 1:0 für Liverpool für Adam Lallana. Und der Schweizer wusste mit seiner Einsatzzeit etwas anzufangen. In der 84. Minute erzielte Shaqiri auf Zuspiel Mohamed Salahs den Treffer zum 3:1 - es war Shaqiris erster Treffer in einem Pflichtspiel im Dress der Reds.

Einmal mehr vermochten auch die weiteren Akteure aus Liverpools Offensivabteilung zu glänzen - Sadio Mané traf zweimal, Salah steuerte einen Treffer und zwei Vorlagen zum 4:1 bei. Der Lohn für das Team von Jürgen Klopp ist die zwischenzeitliche Tabellenführung in der Premier League. Der vormalige Leader Manchester City muss am Montag in London bei den Tottenham Hotspur gewinnen, um Liverpool wieder zu verdrängen.

Telegramme und Ranglisten:

Rangliste: 1. Liverpool 10/26 (20:4). 2. Manchester City 9/23 (26:3). 3. Chelsea 9/21 (20:7). 4. Arsenal 9/21 (22:11). 5. Tottenham Hotspur 9/21 (16:7). 6. Bournemouth 10/20 (19:12). 7. Watford 10/19 (16:12). 8. Everton 9/15 (15:12). 9. Wolverhampton 10/15 (9:9). 10. Manchester United 9/14 (15:16). 11. Brighton & Hove Albion 10/14 (11:13). 12. Leicester City 9/12 (15:15). 13. Burnley 9/8 (10:17). 14. West Ham United 9/7 (8:14). 15. Crystal Palace 9/7 (5:11). 16. Southampton 10/7 (6:14). 17. Cardiff City 10/5 (9:23). 18. Fulham 10/5 (11:28). 19. Newcastle United 10/3 (6:14). 20. Huddersfield Town 10/3 (4:21).