Johanna Konta steht im Halbfinal Johanna Konta setzt ihren Lauf beim French Open fort. Die Britin steht nach dem 6:1, 6:4 gegen die Vorjahresfinalistin Sloane Stephens erstmals im Halbfinal.

Johanna Konta setzte sich überraschend deutlich durch (Bild: KEYSTONE/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS)

(sda)

Seit Ende der letzten Saison wird Konta von Dimitri Zavialoff, dem ehemaligen Coach von Stan Wawrinka und Timea Bacsinszky, betreut. Der Elsässer brachte die beiden Schweizer in die Top 10 und in die Halbfinals von Roland Garros. Mit der 28-jährigen Konta stellte sich der Erfolg überraschenderweise mit Beginn der Sandsaison ein. Auf der Unterlage, die der gebürtigen Australierin lange Zeit weniger behagte, steht sie nur noch einen Sieg von ihrem ersten Grand-Slam-Final entfernt. Im Halbfinal trifft sie am Donnerstag auf Petra Martic (WTA 31) oder Marketa Vondrousova (WTA 38).

Mit Stephens (WTA 7) eliminierte Konta die vorletzte Top-10-Spielerin aus dem Turnier. Nur noch Titelverteidigerin Simona Halep, die am Mittwoch ihren Viertelfinal gegen die 17-jährige Amerikanerin Amanda Anisimova bestreitet, ist von den Besten noch im Rennen. Konta gehörte vor dem Turnier dank ihrem Final in Rom immerhin zum erweiterten Kreis der Titelanwärterinnen. Der Lauf in Paris bleibt nichtsdestotrotz erstaunlich: Bei ihren ersten vier Teilnahmen in Paris hatte sie in der 1. Runde verloren.