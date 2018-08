Der ehemalige Fahrrad-Profi Jan Ullrich wurde schon wieder verhaftet Jan Ullrich sorgt schon wieder für einen Skandal. Der ehemalige Rad-Star wird in Frankfurt von der Polizei verhaftet.

Tief gefallen: Der ehemalige Radstar Jan Ullrich (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

Der 44-jährige Deutsche war schon vor einer Woche von der spanischen Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil er in seiner Wahlheimat Mallorca Gewalt gegen seinen Nachbarn, den Filmschauspieler und Regisseur Til Schweiger, gewalttätig geworden war.

Ullrich entschied sich darauf, in seiner Heimat eine Therapie gegen seine Alkohol- und Drogensucht zu beginnen. Das würde ihm ermöglichen, seine drei Kinder wieder zu sehen, deren Mutter seit der Trennung 2017 das alleinige Sorgerecht besitzt.

Am Mittwoch reiste er deshalb nach Frankfurt und hätte am Freitag mit dem Entzug beginnen sollen. Doch dazu kommt es vorläufig nicht. Ullrich wurde im Luxushotel «Villa Kennedy» am Freitagmorgen verhaftet, weil er gegen eine Prostituierte gewalttätig geworden sei. Gemäss Polizeiangaben musste sich Frau medizinisch versorgt werden. Der ehemalige Tour-de-France-Sieger sei unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden, erklärte eine Polizeisprecherin.

Gemäss deutschen Medien untersuche die Mordkommission wegen Mordversuch und gefährlicher Körperverletzung gegen Ullrich. Wie lange Ullrich in Haft bleibt, steht noch nicht fest.