Inter bleibt Juve mit Auswärtssieg auf den Fersen Inter Mailand bleibt der härteste Rivale von Juventus Turin in der italienischen Meisterschaft. In der 8. Runde siegen die Interisti in Sassuolo 4:3.

Inters Argentinier Lautaro Martinez (links) freut sich mit seinen Mitspielern über das frühe 1:0 (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/ELISABETTA BARACCHI)

(sda)

Der Verlierer der Runde in der Serie A ist mithin der Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo, der am Samstag mit dem 3:3 bei Lazio Rom zwei Punkte liegenliess. Auf diese Weise haben sich Juve und das einen Punkt zurück liegende Inter vorerst ein wenig abgesetzt.

Der Argentinier Lautaro Martinez brachte Inter in der Provinzstadt Sassuolo bei Modena schon nach zwei Minuten in Führung. Vorentscheidend waren aber die beiden Tore von Neuzugang Romelu Lukaku kurz der der Pause zum 2:1 und zum 3:1. Das 3:1 erzielte der Belgier auf Foulpenalty. In der zweiten Halbzeit machte sich auch Martinez - und ebenfalls per Foulpenalty - zum Doppeltorschützen. In der 81. Minute kam Sassuolo auf 3:4 heran, sodass sich die Mailänder doch noch gegen einen Punktverlust wehren mussten. In der verbleibenden Zeit geriet Inters Tor jedoch nicht in Gefahr.

Telegramme und Rangliste

Sassuolo - Inter Mailand 3:4 (1:3). - Tore: 2. Martinez 0:1. 16. Berardi 1:1. 38. Lukaku 1:2. 45. Lukaku (Foulpenalty) 1:3. 71. Martinez (Foulpenalty) 1:4. 74. Caputo 2:4. 81. Boga 3:4.

Rangliste: 1. Juventus Turin 8/22 (15:7). 2. Inter Mailand 8/21 (18:7). 3. Atalanta Bergamo 8/17 (21:13). 4. Napoli 8/16 (17:10). 5. AS Roma 7/12 (12:10). 6. Lazio Rom 8/12 (16:9). 7. Cagliari 7/11 (10:7). 8. Fiorentina 7/11 (12:10). 9. Torino 7/10 (10:10). 10. Parma 7/9 (8:10). 11. AC Milan 7/9 (6:9). 12. Bologna 8/9 (10:11). 13. Hellas Verona 8/9 (6:7). 14. Udinese 7/7 (3:6). 15. Brescia 6/6 (7:9). 16. Sassuolo 7/6 (14:16). 17. Lecce 7/6 (7:15). 18. SPAL Ferrara 7/6 (6:13). 19. Genoa 7/5 (8:15). 20. Sampdoria Genua 7/3 (4:16).