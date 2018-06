In Sempach entdeckt, in New York geehrt Der Amerikaner Brooks Koepka, alter und neuer Sieger des US Open, blickt nach wenigen Jahren auf eine reiche Karriere als Golfprofi. In der Schweiz, hoch über dem Sempachersee, hat alles angefangen.

Brooks Koepka geniesst seine Glückseligkeit am US Open in New York (Bild: KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER)

(sda)

Der heutige doppelte US-Open-Sieger Brooks Koepka war im Sommer 2012 ein Nobody. Als er damals mit 22 Jahren zu den Profis wechselte, hatte er auf keiner Tour ein Spielrecht. Dennoch bekam Turnierdirektor Daniel Weber vom Talent des jungen Mannes aus West Palm Beach bei Miami Wind. Er lud ihn mit einer Wildcard an die Swiss Challenge in Hildisrieden ein.

Brooks Koepka spielte auf dem «Woodside Course» hoch über dem Sempachersee unauffällig. Er wurde 27., schlaggleich mit dem Engadiner Martin Rominger. Aber er beschloss, den Aufstieg auf die grossen Tours nicht in seiner Heimat anzustreben, sondern auf der europäischen Challenge Tour, zu der auch das Turnier im Luzernischen gehört. Im Frühling 2013 gewann er in rascher Folge drei Turniere. Damit bekam er automatisch das Spielrecht für die grosse Europa-Tour. Schon 2014 etablierte er sich auf dem grössten und lukrativsten Circuit, der US PGA Tour.

Alles ging sehr schnell. Heute ist Koepka Multimillionär, Ryder-Cup-Spieler, zweifacher US-Open-Champion und Anlaufstelle für Autogrammjäger. In der Weltrangliste ist er mittlerweile an der 4. Stelle angekommen.