Ibrahimovic wird Miteigentümer von Hammarby Schwedens Fussball-Ikone Zlatan Ibrahimovic kauft sich beim Stockholmer Erstligisten Hammarby IF ein.

Zlatan Ibrahimovic ist neu Miteigentümer von Hammarby (Bild: KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY/JOHAN NILSSON)

(sda/dpa)

Der 38-Jährige übernehme vom US-Konzern Anschutz Entertainment Group (AEG) die Hälfte der Anteile am Unternehmen AEG Sweden. Dadurch wird er zum Miteigentümer an Hammarbys Fussballsparte werde, teilte der Verein mit.

Ibrahimovic gehört damit nun ein knappes Viertel der Anteile des Klubs, der in dieser Saison in der schwedischen Liga Allsvenskan Platz drei erreicht hatte und somit im nächsten Jahr in der Qualifikation zur Europa League dabei sein wird.

Er werde dabei helfen, dass Hammarby der beste Verein in Skandinavien werde, sagte Ibrahimovic in einem Interview der schwedischen Zeitung «Aftonbladet». Der Klub habe fantastische Fans und solle weltweite Bekanntheit erlangen. «Alle sollen wissen, wer Hammarby ist. Wenn man das Logo sieht, soll man verstehen: Das da ist Hammarby.» Dass er auch aktiv für den Verein auflaufen werde, schloss Ibra jedoch aus: «Das wird nicht passieren.»

Der Deal wurde laut Vereinsangaben in dieser Woche in Los Angeles eingefädelt. Dort hatte Ibrahimovic bis zuletzt bei LA Galaxy gespielt, nun ist er aber auf der Suche nach einem neuen Verein. LA Galaxy gehört neben anderen Klubs wie etwa die Eisbären Berlin (Eishockey) und die Los Angeles Lakers (NBA) ebenfalls AEG.