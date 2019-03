Holdener in Spindleruv Mlyn auf Podestkurs - Shiffrin führt Mikaela Shiffrin winkt der alleinige Rekord für die meisten Weltcupsiege in einer Saison. Die Amerikanerin führt im Slalom von Spindleruv Mlyn nach dem 1. Lauf vor Wendy Holdener und Frida Hansdotter.

Wendy Holdener kommt mit den schwierigen Bedingungen gut zurecht (Bild: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA)

(sda)

Holdener war im Morgenprogramm die einzige, die den Rückstand auf die Slalom-Dominatorin in Grenzen halten konnte. 37 Hundertstel büsste die Schwyzerin bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall und weicher Piste auf Shiffrin ein. Dahinter tat sich eine Lücke von 91 Hundertsteln auf. Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr.

Während Holdener noch auf den ersten Sieg nach 20 Podestplätzen im Slalom hoffen kann, winkt Shiffrin der 15. Weltcupsieg in dieser Saison. Die 23-Jährige würde damit zur alleinigen Rekordhalterin vor Vreni Schneider, mit der sie sich die Bestmarke derzeit teilt. Die kleine Kristallkugel für die Disziplinenwertung hat sich Shiffrin unter anderem dank sechs Siegen bereits vor dem zweitletzten Slalom des Winters im Norden Tschechiens gesichert.

Petra Vlhova, die am Freitag im Riesenslalom einen Heimsieg gefeiert hat und in der Slalomwertung nicht mehr vom 2. Platz verdrängt werden kann, verlor als Erstgestartete 1,33 Sekunden auf Shiffrin und fast eine Sekunde auf Holdener. Die Tschechin nimmt den zweiten Lauf von Position 4 aus in Angriff.

Zweitbeste Schweizerin nach dem halben Pensum ist Aline Danioth. Die 20-jährige Urnerin reihte sich 2,61 Sekunden hinter Shiffrin auf Platz 15 ein. Zu den Top 10 - Platz 9 wäre ihr Weltcup-Bestergebnis - fehlen der Slalom-Zweiten der letzten Junioren-WM 23 Hundertstel.