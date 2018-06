Hoeness schwärmt von Löw Uli Hoeness lobt Deutschlands Nationaltrainer Joachim Löw in höchsten Tönen. Dieser schaffe für die Spieler eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Von der Arbeit von Joachim Löw sehr angetan: Bayern-Präsident Uli Hoeness (Bild: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER)

(sda/dpa)

"Joachim Löw hat einen überragenden Anteil an den grossen Erfolgen der Nationalmannschaft, durch seine ruhige, seine menschliche Art, mit den Jungs umzugehen. Das gefällt mir schon sehr, wie er das macht. Und das ist auch sein Geheimnis, dass er so erfolgreich ist", sagte der Präsident des FC Bayern München in einem Interview der Münchner "Abendzeitung" (Montag).

Die Spieler würden gerne zum Bundestrainer reisen, "weil sie sich wohl fühlen. Wenn man nach einer schwierigen Saison noch mal fünf, sechs Wochen ins Trainingslager geht, musst du schon eine gute Atmosphäre schaffen, und das scheint ihm zu gelingen", sagte Hoeness.

Für den 66-Jährigen ist der Titelverteidiger wieder ein Kandidat auf den WM-Triumph. "Jogi Löw ist es bisher immer gelungen, aus einer Gruppe Individualisten im Laufe des Turniers eine tolle Mannschaft zu formen. Das traue ich ihm auch dieses Mal zu", so Hoeness.