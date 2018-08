Hochkarätiges Golf-Duell um 9 Millionen Dollar Tiger Woods und Phil Mickelson treffen sich am 23. November in Las Vegas zu einem Duell um 9 Millionen Dollar. Der Zweikampf läuft bereits unter dem Titel «The Match».

Phil Mickelson (links) und Tiger Woods duellieren sich Ende November in Las Vegas um eine Siegesprämie von 9 Millionen Dollar (Bild: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY)

(sda)

Während des Wochenendes von Thanksgiving treten die beiden auf dem 18-Loch-Platz von Shadow Creek in der Spielerstadt Las Vegas an. «Es sind die beiden bekanntesten Spieler ihrer Generation, die über den Golfsport hinaus bekannt sind. Ihre Rivalität ist eine der grössten in ihrem Sport», heizen die Promotoren den Anlass an, der via Pay-per-View gezeigt werden wird.

Woods (42) und Mickelson (48) kommen gemeinsam auf 122 Siege auf der PGA-Tour, 19 Grand-Slam-Erfolge und erspielten sich in ihren Karrieren über 200 Millionen Dollar.