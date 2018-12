Hirscher nach 1. Lauf klar vorne - Meillard in Podestnähe Marcel Hirscher führt im Riesenslalom von Val d'Isère nach dem 1. Lauf mit deutlichem Vorsprung vor dem Slowenen Zan Kranjec und dem Schweden Matts Olsson. Loïc Meillard lauert auf Platz 6.

Marcel Hirscher legt mit Startnummer 1 die Laufbestzeit vor (Bild: KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI)

(sda)

Bei schwierigen Bedingungen mit schlechter Sicht, Schneefall und ruppiger Piste legte Hirscher mit Startnummer 1 eine Zeit vor, an welche die Konkurrenten nicht annähernd herankamen. Weniger als eine Sekunde büssten einzig Zan Kranjec und Matts Olsson auf den Österreicher ein, dessen Siegesserie im Riesenslalom vor einer Woche in Beaver Creek gerissen ist. Kranjec startet am Nachmittag mit der Hypothek von 0,71 s auf Hirscher in den zweiten Durchgang, Matts Olsson liegt als Dritter 0,99 s zurück.

Loïc Meillard glückte mit dem 6. Zwischenrang ein starker Lauf. Der Neuenburger schaffte es als einer von wenigen mit einer höheren Startnummer auf die vorderen Plätze. Mit Startnummer 15 verlor er 1,36 s auf Hirscher, der Rückstand auf den letzten Podestplatz hält sich mit 37 Hundertsteln in Grenzen. Zwischen Meillard und Olsson liegen noch Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault.

Zweitbester Schweizer bei Halbzeit ist Marco Odermatt. Der mehrfache Junioren-Weltmeister preschte mit Startnummer 32 auf Platz 12 vor. Fünf Ränge dahinter liegt nach einer verkorksten Fahrt Gino Caviezel. Ebenfalls in den zweiten Lauf schaffte es Elia Zurbriggen als 26.

Der Bündner Thomas Tumler, der in Beaver Creek mit Startnummer 48 sensationell aufs Podest gefahren ist, schied nach sehr guter zweiter Zwischenzeit aus. Stefan Luitz, der deutsche Sieger des verrückten ersten Riesenslaloms des Winters, büsste als Achter 1,60 s ein.

Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr.