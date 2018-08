SFV-Zentralvorstand Heusler tritt per sofort zurück Der frühere FCB-Präsident Bernhard Heusler tritt per sofort aus dem Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes zurück.

Präsident Bernhard Heusler zieht aus seinem Beratungsmandat beim SFV die richtigen Konsequenzen (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Zudem gab der 54-jährige Jurist bekannt, sich 2019 nicht als Kandidat für die Nachfolge von Verbandspräsident Peter Gilliéron zur Verfügung zu stellen.

Die Entscheide stünden in Zusammenhang mit dem Beratungsmandat von Heuslers Firma HWH, gab der SFV in einem Communiqué bekannt. Die Basler Firma der beiden früheren FCB-Spitzenfunktionäre Heusler und Georg Heitz wurde vom SFV beauftragt , «alles zu durchleuchten, was mit dem Nationalteam zusammenhängt, Bericht zu erstatten und Massnahmen vorzuschlagen».