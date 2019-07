Heidrich/Gerson im Sechzehntelfinal chancenlos Der siebte Tag der Beachvolleyball-WM in Hamburg beginnt für die Schweiz mit einer herben Enttäuschung. Adrian Heidrich und Mirco Gerson scheiden in den Sechzehntelfinals sang- und klanglos aus.

Adrian Heidrich (links) und Mirco Gerson scheitern in den Sechzehntelfinals deutlich (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Das einzige Schweizer Männerduo in Hamburg, das als Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen war, musste sich den Italienern Enrico Rossi/Adrian Carambula mit 11:21, 13:21 geschlagen geben. Zu keinen Zeitpunkt fanden Heidrich/Gerson auch nur in die Nähe ihrer Normalform. Obwohl sie im Ranking als Nummer 35 etwas höher eingestuft waren als das italienische Duo (45), blieben sie chancenlos. Heidrich sprach hinterher von einem «Abschlachten».

Gerson/Heidrich beenden damit die WM im geteilten 17. Rang.