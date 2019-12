Hannes Reichelt macht weiter Hannes Reichelt will sich von seiner schweren Knieverletzung nicht zum Rücktritt zwingen lassen. Der 39-jährige Österreicher kündigt an, unbedingt in den Ski-Weltcup zurückkehren zu wollen.

WM 2021 im Blick: Hannes Reichelts Motivation ist ungebrochen KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN

(sda/apa)

«Das Ziel bleibt die WM 2021 in Cortina», sagte Reichelt an einem Medientermin in Innsbruck.

Der Super-G-Weltmeister von 2015 hatte sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt am Samstag in Bormio das vordere Kreuzband, die äusseren Bänder sowie den Meniskus aussen und innen komplett gerissen. Auch Knochenteile gerieten in Mitleidenschaft.