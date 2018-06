Halep mit der lang ersehnten Erlösung Nach drei verlorenen Finals gewinnt die Weltnummer 1 Simona Halep am French Open ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Lohn für einen starken Auftritt: Simona Halep holte in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT)

(sda)

Im Final setzte sich die 26-jährige Rumänin nach klarem Rückstand 3:6, 6:4, 6:1 gegen die US-Open-Siegerin Sloane Stephens (WTA 10) durch. Für die Amerikanerin war es hingegen im siebten WTA-Final die erste Niederlage.

Für Halep war der Spielverlauf das pure Gegenteil vom Final im letzten Jahr. Da führte sie als hohe Favoritin gegen die ungesetzte Jelena Ostapenko 6:4, 3:0 und brach danach völlig ein. Diesmal führte Stephens 6:3 und 2:0, ehe die Rumänin aufdrehte und die Fehlerquote bei der 25-Jährigen aus Florida deutlich anstieg.

Im dritten Satz ging Halep gleich wieder mit einem Break in Führung und entschied die deutliche Mehrheit der meist langen und intensiven Ballwechsel für sich. Nachdem sie ihre ersten drei Grand-Slam-Finals allesamt in drei Sätzen verloren hatte, hielten diesmal die Nerven der Rumänin aus der Hafenstadt Constanta. Im Entscheidungssatz leistete sie sich nur gerade fünf unerzwungene Fehler. Nach 2:03 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball mit einem Aufschlagwinner - und konnte endlich und mit Tränen in den Augen feiern.

Sie ist die zweite Rumänin nach ihrer heutigen Managerin Virginia Ruzici vor 40 Jahren, die in Paris triumphiert.