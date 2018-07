Halbjahr der grossen Chance für Joel Girrbach Für den derzeit besten Schweizer Golfprofi Joel Girrbach stehen die Chancen recht gut, in die Europa-Tour aufzusteigen. Seit 2004 hat kein Schweizer mehr das Spielrecht auf dem obersten Circuit.

(sda)

Auf der Challenge Tour, dem zweithöchsten Circuit im europäischen Profigolfsport, hat sich der 24-jährige Thurgauer Joel Girrbach in der ersten Saisonhälfte in eine recht günstige Position gebracht. Er verbesserte sich dank seinem 2. Platz vom letzten Sonntag in Prag an die 28. Stelle, recht nahe an die Top 15 heran, die am Ende der Saison in die grosse Tour aufsteigen werden.

Das zweite Halbjahr auf der Challenge Tour beginnt diesen Donnerstag mit dem mit 300'000 Euro dotierten Turnier auf Sardinien. Für Girrbach wie auch für den 27-jährigen Zürcher Marco Iten wird es wichtig sein, sich in den nächsten Wochen unter den besten 40 zu behaupten. Denn für das gut dotierte Turnier in Genf von Ende August werden nur die ersten 40 des Zwischenklassements zugelassen.