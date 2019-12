Lena Häcki schafft es gerade noch in die Top 20 Lena Häcki gelingt der Auftakt zum Weltcup-Wochenende im österreichischen Hochfilzen nicht nach Wunsch. Die Frau aus Engelberg belegt im Sprint nach drei Strafrunden den 20. Rang.

Lena Häcki unterwegs im verschneiten Hochfilzen. KEYSTONE/EPA/ANDREAS SCHAAD

(sda)

Die 24-Jährige wird somit am Sonntag in der Verfolgung mit einer Minute Rückstand auf Dorothea Wierer, der Siegerin vom Freitag, in den Wettkampf steigen. Häcki überzeugte im Sprint allerdings erneut mit einer starken Laufleistung und schnellem Schiessen; die lässt auf eine Aufholjagd hoffen. Vor Wochenfrist in Östersund war Häcki mit den Plätzen 8 und 6 in den Winter gestartet.

Am Nachmittag folgt noch der Sprint der Männer.