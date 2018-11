Gottéron holt französischen Stürmer Bertrand Fribourg-Gottéron verstärkt sich mit dem französischen Nationalstürmer Charles Bertrand.

Charles Bertrand (ganz rechts) mit Frankreich in einem WM-Spiel von 2012 gegen die Schweiz (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Der 27-Jährige bestritt in der laufenden Saison 23-KHL-Spiele für Nowosibirsk. Dabei kam er auf zwei Tore und insgesamt drei Skorerpunkte.

Letzte Saison spielte Bertrand in Finnland für Kärpät, wo der Pariser als Liga-Topskorer 60 Punkte (37 Tore) in 78 Spielen erzielte. Der 185 cm grosse und 94 kg schwere Rechtsschütze trifft am Wochenende in Freiburg ein.