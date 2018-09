Golubic scheitert in 2. Runde Viktorija Golubic verpasst ihren ersten Zweitrunden-Sieg in diesem Jahr auf der WTA-Tour. Im Achtelfinal beim Hartplatzturnier in Hiroshima unterlieg sie der Slowakin Anna Schmiedlova 7:5, 5:7, 6:3.

Muss sich in Hiroshima in der 2. Runde von den Fans verabschieden: Viktorija Golubic (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Der Start in die Partie glückte der 25-jährigen Züricherin nach Plan. Gleich das erste Aufschlagspiel nahm die 103 der Welt ihrer slowakischen Konkurrentin ab. Da Golubic ihren Aufschlag im Startsatz ihrerseits zweimal hatte abgeben müssen, gelang ihr beim Stand von 5:5 das entscheidende dritte Break.

Auch im zweiten und entscheidenden dritten Satz konnte die Schweizerin jeweils mit Break vorlegen, Schmiedlova (WTA 83) gelang danach allerdings jeweils die Wende. Golubic bleibt nach der Niederlage auf der WTA-Tour in diesem Jahr bei zwei Siegen stehen. In der Startrunde in Hiroshima hatte sie die Japanerin Misaki Doi in drei Sätzen bezwingen können. Ihren zuvor einzigen Sieg im Hauptfeld hatte Golubic im Juli in Gstaad gegen die Deutsche Antonia Lotterer gefeiert.