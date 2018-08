Goalie Trapp leihweise zurück zu Eintracht Frankfurt Die Rückkehr von Goalie Kevin Trapp zu Cupsieger Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 28-jährige Nationalspieler kehrt für ein Jahr auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zum Bundesligisten zurück.

Kevin Trapp war zuletzt bei PSG nur noch Goalie Nummer 3 (Bild: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT)

(sda/dpa)

Bei den Hessen hatte Trapp schon von 2012 bis 2015 unter Vertrag gestanden. In Paris war er hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Aréola zuletzt nur noch die Nummer drei. Bei der WM in Russland in diesem Sommer zählte er zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw.