Goalgetter Piatek führt Milan zum Sieg Milan hält in der Serie A weiterhin eine Position, die zur sicheren Teilnahme an der Champions League führen wird. Mit einem 2:1-Sieg bei Chievo festigen die Milanisti den 3. Platz.

Krzysztof Piatek zieht nach seinem Siegestor zufrieden von dannen (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/FILIPPO VENEZIA)

(sda)

Ohne den gesperrten Ricardo Rodriguez spielend, musste Milan in Verona zweimal in Führung gehen, um an die drei Punkte zu kommen. Milans Goalgetter Krzysztof Piatek erzielte mit einer blitzschnellen Reaktion in der 57. Minute das Siegestor. Für den Polen war es das 19. Saisontor in der Serie A.

Chievo - Milan 1:2 (1:1). - Tore: 31. Biglia 0:1. 41. Hetemaj 1:1. 57. Piatek 1:2. - Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (gesperrt).

Weiteres Resultat vom Samstag: Parma - Genoa 1:0.

Rangliste: 1. Juventus Turin 27/75 (59:17). 2. Napoli 26/56 (47:20). 3. AC Milan 27/51 (41:23). 4. Inter Mailand 26/47 (38:22). 5. AS Roma 26/44 (49:36). 6. Lazio Rom 25/41 (36:27). 7. Torino 26/41 (33:22). 8. Atalanta Bergamo 26/41 (54:37). 9. Sampdoria Genua 26/39 (43:33). 10. Fiorentina 26/36 (41:32). 11. Parma 27/33 (29:40). 12. Sassuolo 26/31 (35:41). 13. Genoa 27/30 (32:42). 14. Cagliari 26/27 (23:37). 15. Udinese 26/25 (22:36). 16. SPAL Ferrara 26/23 (23:39). 17. Empoli 26/22 (33:51). 18. Bologna 26/18 (20:40). 19. Frosinone 26/17 (19:49). 20. Chievo Verona 27/10 (20:53).