Glückliches Unentschieden von Argentinien gegen Paraguay Argentinien bleibt an der Copa America in Brasilien sieglos. Nach der 0:2-Niederlage im ersten Spiel gegen Kolumbien kommt die Albiceleste gegen Paraguay nicht über ein 1:1 hinaus.

Lionel Messi erlebte eine weitere Enttäuschung mit Argentinien (Bild: KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN)

(sda/apa/reuters/dpa)

Die Argentinier waren mit dem Unentschieden in Belo Horizonte gar noch gut bedient. Der argentinische Keeper Franco Armani parierte in der 62. Minute beim Stand von 1:1 einen Penalty von Derlis Gonzalez. Richard Sanchez hatte Paraguay in Führung (37.) gebracht. Das 1:1 (57.) verdankte Argentinien dem Videoassistenten. Dieser hatte ein Handspiel von Ivan Peris im Strafraum gesehen, das niemandem auf dem Spielfeld aufgefallen war. Lionel Messi verwandelte den Elfmeter.

Obwohl die Gauchos in der Gruppe B nach zwei Runden auf dem letzten Tabellenplatz liegen, können sie den Einzug in die Viertelfinals mit einem Sieg gegen Katar noch aus eigener Kraft schaffen. Die Argentinier schieden letztmals 1983 an diesem Turnier in der Vorrunde aus.

Kolumbien gewann mit dem 1:0 gegen Katar auch das zweite Spiel und steht als Gruppensieger fest. Den entscheidenden Treffer in São Paulo erzielte Duván Zapata in der 86. Minute auf Vorarbeit von James Rodriguez. Katar ist als Gastland bei der Copa America dabei. Gegen Paraguay hatte der Gastgeber der Weltmeisterschaft 2022 ein 2:2 erreicht.