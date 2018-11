Glücklicher Sieg und gutes Geschäft für Roma Roma, Halbfinalist der letzten Saison, erhöht seine Chancen auf das Weiterkommen in der Gruppe G der Champions League mit einem 2:1-Erfolg bei ZSKA Moskau.

Lorenzo Pellegrini (rechts) gelang nach 59 Minuten das Siegtor für die AS Roma (Bild: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN)

(sda)

Die Mannschaft von Trainer Eusebio Di Francesco benötigte beim Armeeklub, der vor einem Jahr die Young Boys in den Champions-League-Playoffs eliminiert hatte, auch ein bisschen Glück. Vor der Pause vergaben die Moskauer etliche Chancen, während Roma eine der wenigen Möglichkeiten zum Führungstor durch den Griechen Konstantinos Manolas verwertete. Auch kam Roma eine Gelb-rote Karte gegen den ZSKA-Verteidiger Hördur Magnusson früh in der zweiten Halbzeit zupass. Schon drei Minuten nach dem Platzverweis erzielte der an der Grenze zum Offside stehende Lorenzo Pellegrini das Siegestor zum 2:1.

Im Kampf um den Einzug in die Achtelfinals hat Roma vor den letzten zwei Runden der Gruppenphase eine Reserve von fünf Punkten auf das drittplatzierte ZSKA Moskau.

Telegramm und Tabelle:

ZSKA Moskau - Roma 1:2 (0:1)

SR Çakir (TUR). - Tore: 4. Manolas 0:1. 50. Sigurdsson 1:1. 59. Lorenzo Pellegrini 1:2.

Roma: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; N'Zonzi, Cristante; Florenzi (88. Jesus), Lorenzo Pellegrini (82. Zaniolo), Kluivert (71. Ünder); Dzeko.

Bemerkungen Roma ohne Luca Pellegrini, Perotti, De Rossi und Karsdorp (alle verletzt). 56. Gelb-rote Karte gegen Magnusson (ZSKA Moskau).

Gruppe G:

Resultate. ZSKA Moskau - AS Roma 1:2 (0:1). - Um 21.00 Uhr: Viktoria Pilsen - Real Madrid.

Rangliste: 1. AS Roma 4/9 (10:4). 2. Real Madrid 3/6 (5:2). 3. ZSKA Moskau 4/4 (4:7). 4. Viktoria Pilsen 3/1 (3:9).