Glanzresultat von Joel Girrbach in Prag Der 24-jährige Schweizer Golfprofi Joel Girrbach wartet auf der Challenge Tour in Prag mit einem formidablen Ergebnis auf. Mit nur einem Schlag Rückstand auf den Engländer Ben Stow wird er Zweiter.

Joel Girrbach zeigte sein Können auf der Challenge Tour in Prag (Bild: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE)

(sda)

Die ausgezeichnete Schlussrunde von 67 Schlägen (5 unter Par) hätte dem Thurgauer normalerweise für den zweiten Karrieresieg auf der Challenge Tour nach dem Erfolg von Hildisrieden Anfang Juni 2017 reichen müssen. Aber Stow unterbot in der letzten Runde Girrbachs Score um zwei Schläge, sodass zuletzt ein einziger Schlag zugunsten des 26-jährigen Engländers entschied.

In der Jahreswertung der Challenge Tour verbesserte sich Girrbach auf den 28. Platz. Am Schluss der Saison steigen die besten 15 in die grosse Europa-Tour auf.