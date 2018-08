Gjergjaj und Gallina definitiv mit getrennten Wegen Der bekannteste Schweizer Schwergewichts-Profiboxer Arnold Gjergjaj (33) und dessen langjähriger Trainer und Manager Angelo Gallina (50) gehen fortan komplett getrennte Wege.

Arbeiten nicht mehr zusammen: Arnold Gjergjaj (links) und Angelo Gallina (rechts) (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda/ap)

Die Coaching-Tätigkeit von Gallina für Gjergjaj (30:2 Siege, 22 vorzeitig) hatte im Nachgang der Zweitrunden-Niederlage des Schweiz-Kosovaren gegen den Engländer David Haye (Mai 2016 in London) geendet. «Von da an besass ich keine Verantwortung mehr auf Training, Vorbereitung und auch auf das weitere Vorgehen», erklärt Gallina unter anderem in einer Mitteilung.

Gjergjaj verlor schliesslich auch seinen letzten Kampf gegen den irischen Underdog Sean Turner im letzten Dezember vorzeitig. «Der Grund der nun definitiven Trennung war und ist die unterschiedliche Trainingsauffassung.» Aber auch die fehlenden Mittel, um auf diesem Niveau weiterhin erfolgreich bestehen zu können, hätten dazu beigetragen, betont Gallina weiter und verweist darauf, dass die Freundschaft zu Arnold und dessen Familie «bestehen bleibt».

Gjergjaj wird neu von Beat Ruckli trainiert, der seit einigen Monaten auch als «Wettkampftrainer» in Gjergjajs Gym «Arnold Boxfit» wirkt. Gjergjaj hat nun auf den 1. September in seinem Heimatort Pratteln einen ersten Kampf in diesem Jahr terminiert.