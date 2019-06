Geraint Thomas muss nach Sturz aufgeben Grosses Pech für Geraint Thomas: Der Gewinner der letztjährigen Tour de France muss die Tour de Suisse nach einem Sturz aufgeben.

Der letztjährige Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas musste die Tour de Suisse nach einem Sturz in der 4. Etappe aufgeben (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Thomas kam in der Schlussphase der 4. Etappe von Murten nach Arlesheim zu Fall. Der 33-jährige Waliser konnte das Rennen daraufhin nicht mehr fortsetzen. Er scheint sich am Schlüsselbein oder an der Schulter verletzt zu haben.

Damit droht das Team Ineos (ex Sky) für die in gut zweieinhalb Wochen beginnende Tour de France einen weiteren Leader zu verlieren. Vor Wochenfrist hatte nach einem schweren Trainingssturz schon der vierfache Tour-Sieger Chris Froome Forfait für die Frankreich-Rundfahrt geben müssen.