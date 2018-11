Genfer Delétraz darf für Haas testen Der 21-jährige Genfer Louis Delétraz kommt Ende Monat zu seinen ersten Testfahrten in der Formel 1.

Mit einem Haas wird Delétraz seine ersten Runden in der Formel 1 drehen (Bild: KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO)

(sda)

Delétraz wurde vom Team Haas aufgeboten, um am 28. November in Abu Dhabi Reifentests durchzuführen. Zuvor wird er das Team bei den Grands Prix in Brasilien und Abu Dhabi begleiten.

Louis Delétraz erreichte in dieser Saison in der Formel 2 zwei Podestplätze. Er ist der Sohn von Jean-Denis Delétraz, der 1994 und 1995 drei Rennen in der Formel 1 bestritt.