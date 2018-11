Genève-Servette holt Verteidiger Martinsson Genève-Servette engagiert den Verteidiger Eric Martinsson bis zum Saisonende.

Trainer Chris McSorley von Genève-Servette kann auf einen neuen schwedischen Verteidiger zählen (Bild: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO)

(sda)

Der 26-jährige Schwede bestritt in der laufenden Saison in der American Hockey League 13 Spiele (9 Assists) für die Iowa Wild. Davor spielte er seit 2014 in seiner Heimat für die Växjo Lakers.

Martinsson wurde wegen der verletzungsbedingten Ausfälle seiner schwedischen Landsleute Henrik Tömmernes und Johan Fransson verpflichtet.