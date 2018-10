Geering verlängert bei den ZSC Lions Patrick Geering und die ZSC Lions bleiben sich treu. Die Zürcher verlängern den Vertrag mit ihrem Captain um vier Jahre bis 2023.

Patrick Geering unterschrieb bei den ZSC Lions einen neuen Vertrag (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

(sda)

Dr 28-jährige Verteidiger gehört seit Juniorenzeiten der Organisation der ZSC Lions an. Sein Debüt in der obersten Schweizer Eishockey-Liga gab er in der Saison 2008/09. Seither kam er zu 562 Einsätzen für die Lions und wurde mit den Zürchern drei Mal Schweizer Meister.

In dieser Saison kam Geering wegen einer Verletzung erst zu zwei Meisterschafts-Einsätzen. Wie die ZSC Lions im Communiqué schrieben, soll Geering aber bald wieder aufs Eis zurückkehren können.