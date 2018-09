GC-Verteidiger Nathan fällt sechs Monate aus Die Grasshoppers müssen rund ein halbes Jahr auf ihren Innenverteidiger Nathan verzichten.

Der Brasilianer Nathan (vorne) wird bei den Grasshoppers wegen einer Verletzung ein halbes Jahr lang ausfallen (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Der 23-jährige Brasilianer verletzte sich Mitte letzter Woche in einem Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Union Berlin (3:3) am Meniskus. Wie der Klub am Montag mitteilte, wurde Nathan bereits operiert. Er dürfte GC erst im Verlauf der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.