Fünfter Saisonsieg für Fanny Smith Die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith feiert im russischen Sunny Valley den 18. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Die Schweizer Weltcup-Leaderin Fanny Smith feiert in Russland ihren 18. Weltcupsieg, den fünften in dieser Saison (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL)

(sda)

Die 26-jährige Waadtländerin setzte sich im Final vor der Schwedin Sandra Näslund durch, die kanadische Weltmeisterin Marielle Thompson verpasste als Vierte das Podest.

Dank ihrem fünften Erfolg in dieser Saison baute Smith zwei Rennen vor Schluss ihren knappen Vorsprung auf Näslund in der Gesamtwertung wieder aus. Sanna Lüdi, die in den Halbfinals an Smith und Näslund scheiterte, belegte Rang 6.

Bei Alex Fiva hielt die Pechsträhne der letzten Wochen an. Der Bündner stürzte im Final der Männer und musste sich wie an der WM in den USA und vor einer Woche im ersten Weltcup-Rennen in Feldberg mit Rang 4 begnügen.